Emekli maaşı için 12.5 fırsatı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emekli olmayı hayal eden milyonlar merak ediyor. Nasıl emekli olurum, ne kadar maaş alırım? SGK, SSK, Bağkur'luların emekliliği için tarih çok önemli. Çünkü işe giriş tarihinizle birlikte çalışacağınız, yıl, gereken prim gün sayısı ve emeklilik hak etmek için belirlenen gün sayısı da değişebiliyor. Bazı şartlarda sadece 12.5 yıl çalışarak emekli olunabiliyor. Maaş bağlanıyor.

Emekli olabilmek için yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi şartlarına bakılıyor. Ancak prim ile ilgili gerekli koşulları oluşmayanlar için daha az sürelerle emeklilik imkanı da sunuluyor. Bu durumda ilk sigortaya giriş tarihi önemli.

Günümüzde 8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenler daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayanlar 4500 gün primle yani 12.5 yılla yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.

TARİH ÇOK ÖNEMLİ

9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor. 12.5 yılla emekli olabilmek için erkek sigortalının ise 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip bulunması gerekiyor.

YIL GEÇTİKÇE ARTIYOR

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için tam emeklilikte prim gün sayısı 7200’e yani 20 yıla çıkıyor. Tam emeklilikte ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 2036’ya kadar 60, 2044 yılında ise 65’e ulaşıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2048’de de 65’e çıkıyor.Yaştan emeklilik için gereken prim de Mayıs 2008’den sonra 5400 güne yükseliyor. Bu noktada bir fark var. 15 yıl (5400 gün) aralıksız sigortalı çalışmak, emeklilik primi için yetiyor. Ama ilk sigortaya girilen tarihten sonra 25 yılın geçmesi şart.

BAĞ-KUR'LU İÇİN DE İMKAN VAR