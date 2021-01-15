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Emekli maaşı düşer! O borçlar siliniyor...
Emekli, çalışan, Bağkur’lu herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. SGK o borçları siliyor. Bunu yapanın emekli maaşı düşer. İhbar süresi bitmeden işten ayrılırsanız aldığınız maaşı geri ödersiniz...İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır sizden gelen soruları yanıtladı...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Kolay gelsin ben 01.10.2004 sigorta girişliyim doğum tarihim 1987 gemilerde çalışıyorum yılda 3-4 ay sigortamız oluyor bizim 4/A üzerinden şimdi bazen yabancı gemilerde çalışınca sigorta yatmıyor ben 33 yasındayım 1100 gün sigortam var 4’a’ dan acaba izinde kaldığım sürelerde isteğe bağlı sigorta yaptırsam mı bu avantaj mı dezavantaj mı olur bunu öğrenmek istiyorum.
Kolay gelsin ben 01.10.2004 sigorta girişliyim doğum tarihim 1987 gemilerde çalışıyorum yılda 3-4 ay sigortamız oluyor bizim 4/A üzerinden şimdi bazen yabancı gemilerde çalışınca sigorta yatmıyor ben 33 yasındayım 1100 gün sigortam var 4’a’ dan acaba izinde kaldığım sürelerde isteğe bağlı sigorta yaptırsam mı bu avantaj mı dezavantaj mı olur bunu öğrenmek istiyorum.