Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliler emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağını ve zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin 5,75 oranında artış alacağı kesinleşmişti. Emekliler şimdiden maaş farklarının hesabını yapmaya başladı. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte emekli maaş farkları ve zamlı maaşların yatırılacağı tarih...

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2020 Temmuz ayında maaşlarını zamlı alacak olan emekliler ve memur ların gözü zamlı maaşların yatırılacağı tarihe çevrildi. SSK , Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 2020 yılının ilk yarısında yüzde 5,75 oranında artış yapılacak. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte emekli maaş farkları ve zamlı maaşların ödeneceği tarih...

2020 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Bağ-Kur'a tabi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyor. Maaş günü cumartesi gününe denk gelen kişilere cuma, pazar gününe denk gelen kişilere ise ödemeler pazartesi günü yapılıyor.

2020 MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinin aylıklarına aynı şekilde memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1,75 enflasyon farkı alacak. Buna göre yüzde 5,75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu. Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5,75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE NE KADAR ALACAK?

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5,75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. Yani en düşük işçi emeklisi 72 TL zam alacak. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek.

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5,75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı. Yani en düşük esnaf emeklisi 88 TL zam alacak.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı. Buna göre en düşük çiftçi emeklisi 83 TL zam alacak.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4,0 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Bu şekilde yaklaşık 11 milyon kişinin maaşları zamlanmış olacak. Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok. En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL'den bin 335 TL'ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL'ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL'ye çıktı.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Tahsis numaralarına göre emekli maaş listesi aşağıdaki gibidir. Zamlı maaşlar tahsis numaranızın denk geldiği günde yatacak.

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.