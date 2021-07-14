Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? İşte 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihi

Milyonlarca emeklinin gözü ödenecek maaş farklarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte emekli maaş zam oranları belirlenmişti. Emekliye maaş farkı yani geriye dönük ödemeler de hesaplandı. Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih...

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli de maaş farklarının ödeneceği tarihi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." demişti. Emekliye verilen bu müjdenin ardından gözler emekli maaşıyapılan zammın ilk 6 aylık farklarına çevrildi. Emekli maaş farkları ne zaman verilecek? 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği henüz belli değil. Ancak emekli maaş farklarının 12 Temmuz itibariyle maaş ve bayram ikramiyelerine ek olarak ödenmesi bekleniyor.

5 Temmuz tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söylemişti:

"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."