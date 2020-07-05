Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yaklaşık 13 milyon emekli ve emekli yakınını ilgilendiren emekli Kurban Bayramı ikramiyesi için gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde. Kurban Bayramı'na 1 ay kala haftalar kala emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

Sayıları 13 milyonu bulan emeklilerin gözü Kurban Bayramı öncesinde verilecek bayram ikramiyelerinde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tarafından her bayram emeklilerin hesaplarına yatırılan emekli ikramiyeleri için bekleyiş sürüyor. Kurban Bayramı hazırlıklarını yapmak isteyen emekliler de bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırlacağını merak ediyor. Peki, Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

13 milyon emeklinin gözü Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihte. Ramazan Bayramında erken tarihte ödenen emekli bayram ikramiyesinin önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da erken verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken aynı zamanda bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi güncellenmesini istiyor. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesi Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, enflasyona göre de güncellensin diyor. Emekli 3 yıldır zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyeleri artırılsın talebi Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Ancak emeklilerin bu taleplerinin karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu.

Uzmanlar ise temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilere ödenecek bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgilendirme yapmadı. Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 2 gün önce verilmişti. Ancak bu yıl corona virüs nedeniyle Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi erken ödenebilir. Ancak erken ödeme gerçekleşmezse bayram ikramiyelerinin en iyi ihtimalle 27-30 Temmuz arasında yatırılacak.