Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR'lu yaklaşık 12 milyon emeklinin faydalanacağı emekli Kurban Bayramı İkramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu. Peki, Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte Emekli Sandığı SSK ve BAĞKUR emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

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Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.