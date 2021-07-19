Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanı herkes alabiliyor! 3.000 TL'den başlıyor

Tüm emekli, memur ve özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor. VakıfBank bayramda nakit ihtiyacı olanlar için bayram kredisi kapmanyası başlattı.
VakıfBank 3 ay ödemesiz bayram kredisi fırsatı sunuyor. 125 bin TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün. Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanları bayram kredisinden yararlanabiliyor. 36 ay vade seçeneğinin sunulduğu kredi kampanyasında faiz oranı 1,51 olarak belirlendi.
KREDİ BAŞVURUSU
Bayram kredisine başvurmak isteyenler SMS ile başvuru seçeneğini değerlendirebiliyor.
3 ay ödemesiz kredide 7 farklı ödeme seçeneği tüketicileri bekliyor.
KREDİ LİMİTİ
3 bin TL'den başlayan bayram kredisinde limit 125 bin TL'ye kadar çıkıyor.
VAKIFBANKBAYRAM KREDİSİ ÖDEME SEÇENEKLERİ
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.