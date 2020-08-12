Emekli olup çalışan ya da emekli olmak için gün sayan ancak çalışamaya devam edecek olan vatandaşların emeklilik hakkında merak ettiği sorulardan biri de AGİ konusu oldu. Emekli olmuş ya da emekli olacak vatandaşlar, emekli işçi AGİ alır mı, sorusuna yanıt arıyor.

Çalışandan kesilen verginin bir kısmının işçiye geri ödenmesi olan asgari geçim indirimi oranı, çalışan kişinin medeni durumu, çocuk sayısı ve eşinin çalışıp, çalışmamasına göre değişmektedir. Devlet adına işçiye verilen AGİ çalışan emekli işçiye de verilir mi? Emekli işçi Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alır mı?

EMEKLİ İŞÇİ AGİ ALIR MI?

Emeklilerin aylıklarından doğrudan vergi kesintisi yapılmadığından emekliler AGİ alamıyorlar. Eğer emekli fiilen hala bir iş yerinde çalışıyorsa aldıkları maaştan vergi kesintisi yapıldığından, işveren tarafından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödenmesi gerekmektedir. Bekâr veya eşi çalışan bir kişiye 2020 yılında aylık 220.73 TL AGİ uygulanmaktadır.

Özel sektörde ücretler kimi iş yerinde brütten, kimi iş yerinde ise net ücretten ödenebiliyor. Her iki durumda da işçinin asgari geçim indirimi ayrıca ödenir.