Emekli imam ve sevgilisinden vurgun! Sahte senet ile...

Çeşitli illerde görev yapan onlarca imam ‘sahte senetlerle’ dolandırıldıklarını iddia ederek şikâyetçi oldu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında çoğu imam 50’ye yakın kişi şikâyetçi konumda bulunuyor. Şikâyetçiler arasında vergi mahkemesi hâkimi S. T. de bulunuyor. ‘Resmi evrakta sahtecilik’ ve dolandırıcılık’ iddiası ile açılan davanın sanık sandalyesinde ise emekli imam Davut Başkan (57) ile gönül ilişkisi yaşadığı belirtilen Rumen asıllı Genica Adam (54) yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre anılan davanın gerisinde ise Davut Başkan’ın bir dönem başkanı olduğu Gül Kılıçlar Yapı Kooperatifi’nin hayata geçirdiği bir konut projesi yer aldı. Kooperatif, İstanbul Silivri ’de bir konut projesi geliştirme kararı aldı. Söz konusu projeden ev almak isteyen çoğu imam onlarca kişi de kooperatife üye oldu. Kooperatif üyeliği sürecinde üyelerin imza sirküleri de alındı.

İCRA YAZILARI GELDİ

Kooperatif 2012’de başladığı konut projesini geç de olsa tamamladı ve üyelerin çoğu ödemelerini yaptı tapularını aldı. Ancak bu süreçte bir kısım üye ile dönemin kooperatif başkanı Davut Başkan arasında tartışma çıktı. Üyeler, kooperatifte usulsüzlük olduğu iddiasında bulundu. Söz konusu iddiaların gerisinde ise konut projesinin yüklenicisinin Davut Başkan ve Genica Adam’ın sahip olduğu Gendav İnşaat şirketi yer aldı. Başkan ve Adam hakkında ‘usulsüzlük’ iddiası ile yapılan suç duyurularına ilişkin süreç devam ederken, kooperatif yönetimi değişti. Üyelerin çoğu tapularını aldıktan kısa süre sonra ilk şoku yaşadı. Sahibi oldukları evleri için ödemelerini yapan 50’ye yakın üyebirer birer icralık oldu.

TOPLU DAVA AÇILDI

İcra takiplerinde alacaklı konumda kimi zaman Gendav İnşaat şirketi, kimi zaman ise Davut Başkan’ın ismi yer aldı. Kooperatif üyeleri bir yandan gelen haciz yazıları ile uğraşırken bir yandan da icra takibine konu senetlerin sahte olduğunu öne sürerek savcılıklara başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan şikâyetleri tek tek topladı. İcra takibine konu senetler üzerinde inceleme yapıldı. Hazırlanan bilirkişi raporları, senetlerin sonradan oluşturulduğunu ortaya koydu. Savcılık, Davut Başkan ve Genica Adam hakkında dava açtı. İki sanık hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı ise sürüyor.

‘BORÇLARINI ÖDEMEDİLER’

Suçlamaların odağındaki isimlerden Davut Başkan, savcılık ifadesinde takibe konulan senetlerin gerçek olduğunu öne sürdü. Başkan, “Borçları vardı. Bazıları aidatını ödemedi. Bu borçları nedeni ile haklarında icra takibi yapıldı. Senetler de gerçek” dedi. Suçlanan bir diğer isim Genica Adam ise sorular üzerine “Esas mağdur olan benim. Benim şirketim alacaklı. O projeyi ben yaptım ancak hak edişlerimi alamadım. Bu nedenle takip yaptım. Ben kimseyi dolandırmadım” diye konuştu.

‘SENETLER SAHTE’