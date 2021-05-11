Emekli ikramiyesi ödenmez! Emeklilik ile ilgili açıklama, o süre için...

Emeklilik ile ilgili açıklama! Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. O süre için emekli ikramiyesi ödenmez. Vatandaşlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Erken emekli olmak isteyen ya da emekli olacak kişiler bazı sorularına yanıt arıyor. Memuriyetten emekli olmak mı daha avantajlı yoksa SSK'dan mı? Hangi durumda emekli ikramiyesi alınabilir hangi şartta alınamaz? Askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşı öne çekilebilir mi? Gelen sorular ve yanıtları...

Emekli olacak, erken emekli olmak isteyen, çalışan milyonları ilgilendiriyor. Vatandaşlar emeklilik ile ilgili kafalarındaki sorulara yanıt arıyor. Askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı geri çekilebilir mi? Memuriyetten mi emekli olmak daha avantaj sağlıyor yoksa SSK 'dan mı? Emekli ikramiyesi hangi durumda ödenmiyor? Posta'dan Ekrem Sarısu'nun yazısı...

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK YAŞI GERİ ÇEKİLİR Mİ?

Soru: 30 Mayıs 1970 doğumluyum. 1990’da askere gittim. 18 ay askerlik yaptım. Sigorta lılık sürem 1995 yılında başladı. Halen sigortalı olarak çalışmaya devam ediyorum. Prim ödemem 8000 günü geçti. Askerlik borçlanması ile emeklilik yaşını geri çekebilir miyim? Cengiz ÇELİK

Cevap: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan, askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşını geri çekebilirsiniz. Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak belirtmişsiniz. Oysa bir gün bile emeklilik şartlarını değiştirebiliyor. Başlangıcınız 23 Kasım 1995’ten sonraki bir tarih ise askerlik sürenizin 2 ayını borçlanarak 56 olan emeklilik yaşınızı 55’e, önceki bir tarih ise askerlik sürenizi borçlanarak 55 olan emeklilik yaşınızı 54’e çekebilirsiniz.

VERGİ İNDİRİM HAKKI ALMALISINIZ

Soru: 1980 doğumluyum. SSK girişim 2006’da oldu. 4030 gün prim ödemem var. Yüzde 40 engellilik durumum var. Acaba ne zaman emekli olurum? Muhammet YILMAZ

Cevap: Yüzde 40 oranında engelliğinizden dolayı Maliye’den vergi indirim hakkı alabilirseniz, emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 4400 gün prim ödeme şartlarına tabi olursunuz. 370 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 4400 güne tamamlamanız şartıyla, 2026’da 20 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENMEZ: MEMURİYETTEN EMEKLİ OLMAK AVANTAJLI

Soru: 1972 doğumluyum. 1 Nisan 1995 yılında SGK girişim oldu. SSK’ya 3324 gün, Bağkur ’a da 1089 gün prim ödedim. 2017 yılında memurluğa başladım ve halen çalışmaktayım. 4C’ye de şimdiye kadar ödenen 1506 gün primim var. Hizmetlerimi daha birleştirmedim. Hizmetlerimi birleştirdikten sonra memurluktan emekli olabilmem için şartlarım nedir? Tazminat alabilir miyim? İstifa edip SSK’dan mı emekli olmalıyım? Sedef CAN

Cevap: Memurların emekli olma şartları 23 Mayıs 2002 tarihindeki hizmet sürelerine göre belirleniyor. Sorunuzda 23 Mayıs 2002 tarihindeki hizmet süreniz net olarak belirtilmemiş. Bu nedenle sorunuzu sigorta başlangıç tarihinden 23 Mayıs 2002 tarihine kadar kesintisiz çalışarak prim ödediğiniz varsayımına göre cevaplandırıyoruz. Emekli olmak için 20 tam yıl fiili hizmet süresi ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 1281 gün daha prim ödeyerek priminizi 7200 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz (ara vermeden görevinize devam ederseniz 1 Aralık 2024’te).

23 Mayıs 2002 tarihindeki prim ödeme gün sayınızı bildirirseniz, emekli olacağınız tarihi net olarak hesaplayabiliriz. 4C sigortalısı olarak çalışırken emekli olursanız, memuriyette geçen sürenize emekli ikramiyesi ödenir. Memuriyetten istifa ederek son defa 4A veya 4B sigortalısı olarak emekli olursanız, memuriyette geçen süreniz için emekli ikramiyesi ödenmez. SSK’dan emekli olmak için ise 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Ancak son yedi yılda (son 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen sigortalılık statüsünden emekli olunduğundan, SSK şartlarıyla emekli olmak için memuriyetten ayrılıp, sigortalı çalışarak SSK’ya en az 1260 gün prim ödemeniz gerekiyor. SSK’dan emekli olmanız halinde, memuriyet süreniz için emekli ikramiyesi alamazsınız. Memuriyette hem daha erken hem de ikramiye alarak emekliliğiniz mümkün. Bu yüzden memurluktan emekli olmanız yararınıza.