03 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 0.85 EURO 10,0190 0.49
USD 8,3070 0.38 ALTIN 477,050 1.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu!

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:01 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 15:18

Milyonlarca emekliye müjde! Ve belli oldu. Bayram ikramiyelerine zam yapıldı, ikramiyelerin ödeneceği tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.


Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırıyordu. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı.
 
Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.
 
Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu. 
 
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

ETİKETLER

emekli ikramiye bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.