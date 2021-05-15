Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonları kapsıyor! Çift maaş için...

Emekli, dul ve yetim maaşı alanlar senede iki defa bayram ikramiyesi alıyor. İkramiyelere bu yıl ilk kez zam yapıldı. 1.100 liralık bayram ikramiyeleri, vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Tam kapanma olamaısna rağmen emekliler, emekli maaş ve ikramiye ödemelerini ikametine en yakın banka şubesine giderek alabildiler.

ÇİFT BAYRAM İKRAMİYESİ MÜMKÜN MÜ?

Çift maaş alanlar, iki bayram ikramiyesi birden alamıyorlar. Birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 1100 TL ikramiye alacak.

Kendi çalışmasından dolayı emekli olmayan ancak eşinden ve babasından dolayı dul ve yetim aylığı alan bir kadın ise en yüksek ikramiyeye hangi dosyadan hak kazanıyorsa sadece o dosyadan bağlanan ikramiyeyi alabilecek.

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞKUR emekli temmuz zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca kişinin gündeminde. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında enflasyon oranları belirleyici oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;