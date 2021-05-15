Emekli, dul ve yetim aylığı alan milyonları kapsıyor! Çift maaş için...

Emekli, dul ve yetim maaşı alanlar senede iki defa bayram ikramiyesi alıyor. İkramiyelere bu yıl ilk kez zam yapıldı. 1.100 liralık bayram ikramiyeleri, vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Tam kapanma olamaısna rağmen emekliler, emekli maaş ve ikramiye ödemelerini ikametine en yakın banka şubesine giderek alabildiler.
ÇİFT BAYRAM İKRAMİYESİ MÜMKÜN MÜ?
Çift maaş alanlar, iki bayram ikramiyesi birden alamıyorlar. Birden fazla gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 1100 TL ikramiye alacak.
Kendi çalışmasından dolayı emekli olmayan ancak eşinden ve babasından dolayı dul ve yetim aylığı alan bir kadın ise en yüksek ikramiyeye hangi dosyadan hak kazanıyorsa sadece o dosyadan bağlanan ikramiyeyi alabilecek.
EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
SSK ve BAĞKUR emekli temmuz zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca kişinin gündeminde. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında enflasyon oranları belirleyici oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 çıkarken, emekli temmuz zammı 2021 için 2 kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTACAK?
Ocaktaki zamla birlikte en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı 135 lira artışla 1.627 liradan 1.763 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 128 lira artışla 1.534 liradan 1.662 liraya çıkmıştı. Son 4 ayda oluşan yüzde 5.46’lık kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 liraya ulaştı. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ocakta 2.420 liraydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2.552 liraya yükselecek.
Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan enflasyonunu açıkladı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış yüzde 5.46 olarak hesaplandı. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani temmuza kadar 2 ay varken yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon yüzde 3’lük ocak zammını aştığından yüzde 2.46’lık fark oluştu. Mayıs ve haziran ayı enflasyonları, zammı ve fark oranını tayin edecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Toplu sözleşme gereği, temmuzda memur ve emeklisine yüzde 3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Mevcut durumda 2.46’lık farkla zammın yüzde 5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ocakta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3.021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve haziranda enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3.186 liraya çıkacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artışla 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. Dün oluşan farkla maaş 3.988 liraya çıkmış oldu.
EMEKLİ İÇİN KRİTİK TARİH
7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.