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Emekli ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram paraları ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 9:31 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 9:31

Milyonlarca emekliye güzel haber! Merak ediliyordu ve belli oldu. Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde yapılacak maaş ve bayram ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemine ilişkin yeni soruları yanıtladı. Buna göre emekliler maaş, aylık ve ücret ödemeleri için güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla en yakın banka şubesine ve ATM'lere gidebilecek. Peki, Emekli ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram paraları ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? İşte emekli ikramiyelerinin yatacapı tarih ile ilgili detaylar...


Milyonlarca emekli, sokağa çıkma yasağının olduğu tam kapanmada emekli bayram ikramiyeleri ile maaşlarının hesaba yatıp yatmadığını ve maaşlarını çekebilmek izin izin alıp almayacaklarını araştırıyordu. Belli oldu. İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemi ile ilgili yeni soruları yanıtladı. Buna göre, mekliler maaş, aylık ve ücret  ödemeleri için güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla en yakın banka  şubesine ve ATM'lere gidebilecek. Peki, Emekli ikramiyeleri yattı mı? Emekli bayram paraları ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? İşte emekli ikramiyelerinin yatacapı tarih ile ilgili detaylar...
 
 
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI? 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz.” demişti. Maaş ödemelerini 3 Mayıs'ta alan emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyeleri hesaplara yatacak. 1.100 TL'lik bayram ikramiyesinin 3-15 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
 
EMEKLİLER MAAŞ İÇİN EN YAKIN ATM'YE GİDEBİLECEK
 
Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve  ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar  Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer  usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen  sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine  gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve  ATM'lere gidebilecek.
 
Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla  mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin  koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık  bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.
 
Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri  açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.
 
Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10  Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN  numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin  ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları  bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli  aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim  edilecek.
 
2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 
 
2021 Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranında zamlandı ve 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.
 
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK? 
 
Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.
 
Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor.

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