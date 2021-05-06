Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bugün emekli bayram ikramiyesi yattı mı, emekli sandığı ve Bağkurluların emekli ikramiye ödeme tarihleri

Emekli ikramiye tarihleri gündem maddesi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bayram ikramiyeleri ile ilgili yaptığı açıklamayla emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri yattı mı, sorularının ardı arkası kesilmiyor. Ramazan Bayramı'na 8 gün kaldı, emekliler ikramiye ödeme tarihlerini araştırıyor.

Emekli ikramiye tarihleri araştırmaları hızlandı. Emekli ikramiyesi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekliler ve emekli yakınlarının sabırsızlıkla beklediği ikramiyeler için iki tarih verildi. İşte SSK, Emekli Sandığı ve Bağkurluların emekli ikramiye ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirmişti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyesinin 1100 liraya yükseltildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek.

SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetmişti: "Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz.

Türkiyemizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Emeklilerimizin aileleriyle hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum."

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞI ALACAKLAR YASAKLARDAN MUAF

İçişleri Bakanlı sıkça sorulan soruları yayımlandı. Sayısız emekli vatandaşın beklediği emekli aylıkları ve ikramiyelerinin hesaplara geçecek tarihler netleşiyor. Bakanlık 3 - 15 Mayıs günleri arasında maaşlarını ve ikramiyelerini alacak vatandaşların yasaklardan muaf olup olmadığına yönelik soruya yanıt verdi. Buna göre; 'Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.