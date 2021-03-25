Emekli hakim ve avukat kızlarına 3 harfli tuzağı! 66 yıl

Emekli Danıştay hâkimi S.Y. ile avukat kızlarını, peygamber torunu olduğunu söyleyerek dolandıran, taciz eden ve cinlerle korkutarak hayatlarını alt üst eden Uğur A. hakkında 66 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kendisini peygamber torunu olarak tanıtan Uğur A., sözde atalarından öğrendiği bir macunla kadınlardaki kist ve doğum problemlerini çözdüğünü iddia ediyordu. Emekli Danıştay hâkimi S.Y. ve avukat kızları da Uğur A.’ya gitti. S.Y. bundan sonra yaşananları şöyle anlattı: “Uğur A. bize Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı.”

S.Y.’nin avukat olan kızları D.Y ve S.Y. de Uğur A.’nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiklerini iddia ederek şikâyetçi oldu. Uğur A. ise “Büyükannemden bir macun formülü öğrenmiştim. Bunun satışını yapıyordum. S.Y. işimi büyütmem için bana 150 bin TL verdi” diyerek kendisini savundu.