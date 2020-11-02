Emekli geriye dönük ödeme sorgulaması: Birikmiş primler toptan nasıl alınır? Emekli olamayanlara toplu prim ödemesi...

Emeklilik şartlarından biri olan primler, istenilirse toplu olarak alınabiliyor. Prim gün sayısı, sigortalı olma süresini sağlayan ancak yaş için bekleyen vatandaşlar birikmiş primlerini almak için arama motorlarına yöneldi. Birikmiş primlerini toptan almak istenler, emeklilik primleri için geriye dönük sorgulama yapıyorlar. İşte emekli geri ödemesi hakkında merak edilenler…

Emeklilik primlerini toptan almak isteyenler, emekli geri ödemesi nasıl alınır, sorusuna yanıt arıyor. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış ancak yaş şartını sağlamamış kişiler için emeli geri ödemesinin detaylarını derledik.

TOPLU PRİM NASIL ALINIR?

SSK ve Bağ-Kur'lular için toplu para alabilmesi sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak, emeklilik için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak şartlarına bağlı gerçekleşiyor.

EMEKLİLİK PRİMİ MİRASÇI TARAFINDAN ALINIR MI?

Toplu para vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da talep edilebiliyor Bu primin talep edilebilmesi için ise ölüm aylığının bağlanmamış olması gerekiyor. Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor.

EMEKLİ GERİ ÖDEMESİNDE NELER ÖDENİYOR?

Toplu prim geri ödemeleri yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirlenir.

SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödenir.

Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri verilir. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve borçlanmalar verilmez.