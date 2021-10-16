Emekli emniyet müdürü ve oğlu, kazada hayatını kaybetti

Kaza, Eskişehir -Ankara karayolu 17nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil , kavşaktan karayoluna dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki 06 DS 5256 plakalı TIRın dorsesine çarptı. Kazada dorsenin altında girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti.

Kütahyada da 3 yıl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Hasan Çevik ve oğlu Ahmet Buğranın cesetleri savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından TIR sürücü Cengiz Alav gözaltına alınırken, kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerine gelerek polis ekiplerinden kazayla ilgili bilgi aldı.

KÜTAHYA VALİSİ BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Kütahya Valisi Ali Çelik, kazanın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çelik, Hasan Çevikin 3 yıl boyunca Kütahyada Emniyet Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Kütahyamızda 3 yıl başarıyla Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Çevik ile oğlu Buğranın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müdürümüze ve Buğraya Allahtan rahmet; kederli ailesine, bütün emniyet teşkilatına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun diye yazdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.