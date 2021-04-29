Emekli, dul yetim milyonlar bekliyordu! İkramiye ile ilgili son dakika gelişmesi...

Milyonlarca emekli, dul, yetim bekliyordu. Bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme Meclis'e geldi. İkramiye düzenlemesi Genel Kurul'da devam eden akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele teklifine önerge ile eklenecek. Teklifte önergeyle 2 yeni madde ihdası gerçekleştirilecek. Buna göre, bayram ikramiyeleri bin liradan bin 100 TL'ye çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesindeki artış miktarını açıklamıştı. Buna göre; ikramiyeler 1.100 liraya çıkarılacak. Ödeme tarihleri, yeniden artış olup olmayacağı, emeklinin dul ve yetimlerine yatacak tutarlar...

Geçen yıl ölüm, yaşlılık, malullük, iş göremezlik aylığı alanların sayısı 13 milyon 264 bin kişiyi geçmişti. 2021’de de emekli olanlar hesaba katılırsa, emekli sayısı 13.5 milyona ulaşıyor. Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri devam ediyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64 milyar lirayı geçti. Emekliler bu yıl ilk defa ikramiyelerini zamlı alacak. Zamlı ikramiye için hükümet adım attı. Zamlı ikramiyeye ilişkin düzenleme Meclis'e geliyor. Genel Kurul'da devam eden akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele teklifine önerge ile eklenecek. Teklifte önergeyle 2 yeni madde ihdası gerçekleştirilecek. Buna göre, bayram ikramiyeleri bin liradan bin 100 TL'ye çıkarılacak. Ayrıca Çek Kanunu'na eklenen geçici 2. madde ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği hükme bağlanacak. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.

İcra ve iflas takibi başlatılamayacak

Yeni düzenleme ile 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak; ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.

İkramiye zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan’da yaptığı açıklamada ikramiyelerdeki artışın enflasyon oranında olacağını belirtmişti. Önceki gün Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen iftar sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “1.000 lira artı enflasyon. Enflasyon farkı 85 lira tutuyor. Ama onu 100 liraya tamamlayacağız. İnşallah 1.100 lira olarak duyuracağız” dedi.

Hesaba ne zaman yatacak?

Ödemenin Ramazan Bayramı’ndan önce yapılması bekleniyor. Öne çıkan tarihler ise 3-7 Mayıs. Geçen yıl ödemeler emeklinin maaş çektiği tarihe göre günlere bölünmüştü. Bu tarihleri SGK ’nın duyurması bekleniyor. Kurban Bayramı ödemesi de temmuz ortasına doğru yatacak.

Her yıl artış olacak mı?

Beklenti ocak ve temmuz aylarında oluşan son 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması yönünde. Ocak itibarıyla son 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olmuştu.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALIYOR?

Bağkur, SGK’dan aylık alan SSK Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

HAK SAHİPLERİNE NE KADAR ÖDENİYOR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerine (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi, hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa, ikramiye de o oranda paylaştırılıyor. Bu durumda örneğin; bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin maaşının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe 825 lira ikramiye ödenecek.

İKİ AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla maaşa imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.100 lira tutarında bayram ikramiyesi yatırılacak.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise 550 lira verilecek.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecek mi?

Evet. Ödemenin yapıldığı tarihte değil, bayramın olduğu ayda SGK’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişiler ikramiyelerini alacak. Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren SSK’lı ve Bağkur’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak.

Tam kapanma döneminde evden alınabilecek mi?

Bu konuda hazırlıklar yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli maaşlarına ilişkin önümüzdeki günlerde karar alınacağını söylemişti. Geçen yıl kolluk kuvvetleri kapıda maaş ve ikramiye ödenmesi konusunda destek sağlamıştı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşa ve hastalara bu desteğin 17 günlük kapanma döneminde de sağlanması bekleniyor. Bunun için bankalar ve 155 (polis) ile 156 (jandarma) numaraları aranıp bilgi alınabilecek.

İkramiyeye haciz uygulanabilir mi?

Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı kanunun ek 18’inci maddesinde, ‘bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez’ hükmü yer alıyor. Yani haciz uygulanamaz.