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Emekli, dul ve yetime çifte müjde! 2 bin 624 lira...
Milyonlarca kişi bekliyordu ve açıklamalar peş peşe geldi. Emekli, dul, yetim, engelli ve memurun zamlı maaşları belli oldu. Memur, emekli, yaşlı ve engelli milyonlarca vatandaşın maaşına temmuzda yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Bu ay ayrıca emeklilere 1.100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından emeklilerin temmuz aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğinin müjdesini verdi. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı 2.624 liraya çıktı. Ocakta memur emeklisinin en düşük maaşı 3.021 liraya çıkmıştı. Haziran enflasyonuyla birlikte bu maaş 3.276 liraya yükseldi.
Milyonlarca kişinin Temmuz 2021 itibarıyla Ocak 2022’ye kadar alacağı maaşı belirleyen enflasyon verisi dün açıklandı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran enflasyonunu da yüzde 1.94 olarak açıkladı. Böylece son 6 aylık enflasyon yani emekli, memur, yaşlı ve engelli vatandaşların alacağı zam yüzde 8.45 oldu.