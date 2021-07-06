Emekli, dul ve yetime çifte müjde! 2 bin 624 lira...

Milyonlarca kişinin Temmuz 2021 itibarıyla Ocak 2022’ye kadar alacağı maaşı belirleyen enflasyon verisi dün açıklandı. Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68 artan enflasyon mayısta ise 0.89 yükselmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran enflasyonunu da yüzde 1.94 olarak açıkladı. Böylece son 6 aylık enflasyon yani emekli, memur, yaşlı ve engelli vatandaşların alacağı zam yüzde 8.45 oldu.