Emekli, dar gelirli ve asgari ücretliye 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi! Başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Ziraat Bankası 0,49 faiz oranları ile 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar İhtiyaç Destek Kredisi veriyor. Ziraat Bankası corona virüs tedbirleri kapsamında düşük ve dar gelirli aileler ile emekli ve asgari ücretle çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4 farklı ihtiyaç kredi sunulmuştu. Uygun faiz ve vade oranı, 6 ay ödemesiz 1000 TL ile 10000 TL arasında verilen destek kredisinden çoğu vatandaş yararlanırken bazıları da başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 6 ay ertemeleli kredi başvurusu sonucu nasıl öğrenilir? İşte, Ziraat Bankası destek kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı...

Ziraat Bankası'nın corona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi emekli, dar gelirli ve asgari ücretle çalışana veriliyor. Ziraat Bankası nın 0,49 faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz kredi imkanından faydalanmak isteyenler 6 ay ertemeleli kredi başvurusunu yapmıştı. Peki, 6 ay ertemeleli kredi başvurusu sonucu nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonucu öğrenme ekranı...

Ziraat Bankası, corona virüsle mücadele kapsamında 0,49 faiz oranları ile 6 ay ertelemeli Temel İhtiyaç Destek Kredisini sundu.

Corona virüsle mücadele kapsamında düşük ve dar gelirli aileler, emekli ve asgari ücretlilere sağlanan kredi imkanı ile temel ihtiyaçları, kira, elektrik, su, doğal gaz gibi ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanacak.

ZİRAAT BANKASI 6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME

Ziraat Bankası destek kredisi başvurunuzu öğrenmek için Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.

"Bankkartım ve şifrem var" ise; Ziraat Mobil uygulamamızdan veya https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)a dresinden "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Eğer bunların hiç biri yok ise https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim bu adres üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda karşınıza çıkan giriş panelini doldurup devam tuşuna tıklayın.