Emekli, dar gelirli ve asgari ücretliye 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi! Başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Ziraat Bankası'nın corona virüs tedbirleri kapsamında başlattığı 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi emekli, dar gelirli ve asgari ücretle çalışana veriliyor. Ziraat Bankasının 0,49 faiz oranı ve 6 ay geri ödemesiz kredi imkanından faydalanmak isteyenler 6 ay ertemeleli kredi başvurusunu yapmıştı. Peki, 6 ay ertemeleli kredi başvurusu sonucu nasıl öğrenilir? Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvuru sonucu öğrenme ekranı...
Ziraat Bankası, corona virüsle mücadele kapsamında 0,49 faiz oranları ile 6 ay ertelemeli Temel İhtiyaç Destek Kredisini sundu.
Corona virüsle mücadele kapsamında düşük ve dar gelirli aileler, emekli ve asgari ücretlilere sağlanan kredi imkanı ile temel ihtiyaçları, kira, elektrik, su, doğal gaz gibi ihtiyaçlarının da karşılanması sağlanacak.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME
Ziraat Bankası destek kredisi başvurunuzu öğrenmek için Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.
"Bankkartım ve şifrem var" ise; Ziraat Mobil uygulamamızdan veya https://bireysel.ziraatbank.com.tr (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)a dresinden "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.
Eğer bunların hiç biri yok ise https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim bu adres üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Buraya tıkladığınızda karşınıza çıkan giriş panelini doldurup devam tuşuna tıklayın.