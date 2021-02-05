Emekli çiftten alkışlanacak hareket! 5 milyon 300 bin lira...

Sivas'ta, yapımına başlanan Merkez Camii ve Külliyesi'ne emekli Feyzullah-Feride Muntazam çifti tarafından 5 milyon 300 bin liralık bağış yapıldı. Bağışı alan Vali Salih Ayhan, "Hayırsever büyüklerimizin ismini hem kalbimize hem camimize yazacağız" dedi.

Temeli 20 Temmuz 2020 tarihinde atılarak, şehir meydanında yapımına başlanan, 17 bin metrekare alanda aynı anda 2 bin 400 kişinin namaz kılabileceği Sivas Merkez Camii ve Külliyesi'ne hayırseverler, destek olmaya devam ediyor. Kentte yaşayan emekli hayırsever Feyzullah-Feride Muntazam çifti, camiye bağışlamak üzere bankada biriktirdikleri 5 milyon 300 bin lirayı Vali Salih Ayhan'a teslim etti. Ayhan, Merkez Camii ve Külliyesi'ne bağışlanan 5 milyon 300 bin liranın dekontunu hayırseverden teslim alarak, dernek makbuzunu da aileye teslim etti.

VALİDEN ÇİFTE TEŞEKKÜR

Hayırsever aileye teşekkür eden Vali Salih Ayhan, "Bugün çok hayırlı bir iş için buradayız. Hayırsever büyüklerimiz, yıllardır bankada muhafaza ettiği dünyalık tüm birikimini, Sivas için Sivaslı için anlamlı olan, Sivas'ın ortasına inşa ettiğimiz Sivas Merkez Camii ve Külliyesi için bağışladı. Çok güzel ve özel bir duygu. İnsanoğlu için imrenilecek bir davranış. Rabbim, inanıyoruz ki onun amel defterini hem fani dünyada hem ebedi alemde hiçbir zaman kapatmayacak, Herkese de nasip olmaz. Allah sizlerden razı olsun. Sivas hayırseverliği ön planda olan bir şehir. Sivaslıların genetiğinde var bu hayırseverlik. İnşallah onların destekleri ile camimiz en kısa zamanda bitecek. Yaklaşık 5,5 milyon liralık bir bağış. Hayırsever büyüklerimizin isimlerini de her zaman hem kalbimizde hem de camimizin uygun bir yerine yazacağız. Her gelen geçen hem seni hem eşini hayırla yad edecek, bol bol dua edecekler. Buradan tüm varlıklı vatandaşlarımıza, imkanı olanlara sesleniyorum. Yalan dediğimiz, geçici dediğimiz bu dünyada yapacakları en güzel iş, güzel eserler bırakmak, bağışta bulunmak, hayırda yarışmak. İnşallah en kısa zamanda da camimizi bitireceğiz. Hayırseverimizle birlikte de kurdelasını kesip dua edeceğiz. Rabbim, sizlerden ve ailenizden razı olsun. Birinizi bin eylesin, ömrünüze bereket ve sağlık versin" diye konuştu.

'GÖNÜL RAHATLIĞI İLE BAĞIŞLIYORUZ'

Hayırsever Feyzullah Muntazam (90) ise "Yıllarca yurt dışında hanımla birlikte çalıştık, çabaladık. Yeri geldi memleket hasreti çektik, yeri geldi Sivas'ın özlemini duyduk. Yemedik, içmedik biriktirdik. Herkese faydamız dokunsun istedik. Sizin de emeğinizi, gayretlerinizi görünce tüm birikimimizi bu camiye bağışlama kararı aldık. Bu parayı gönül rahatlığı ile bağışlıyoruz, çok mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. Rabbimize şükürler olsun" dedi.