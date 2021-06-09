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Emekli, çalışan, işçi milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistem geliyor, maaşlar ve...
Milyonlarca kişi merakla bekliyordu. Emekli, işçi, memur ve birçok vatandaşı kapsıyor. Araba sahibi olanlar için de flaş düzenleme geliyor. Tamamen değişiyor. Yeni sistem geliyor. Detaylar belli oldu. Öte yandan BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) 18 yaş kararıyla emeklilik sistemi değişiyor. Yeni uygulamanın kriterleri yakın zamanda belli olacak. Emekli maaşlarıyla da ilgili yıllık gelir sigortası konusunda değişikliklerde son aşamaya gelindi. Bu değişiklikle çeşitli yıllık gelir sigortası ürünleri vatandaşlara sunulacak.