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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:05 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 12:05

Yaklaşık 12 milyon emeklinin faydalanacağı Kurban Bayramı öncesinde emekliye nefes aldıracak emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR'lu emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri farklılık gösteriyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...


Emekli Sandığı, SSK ve BAĞKUR'lu emekliler ile emekli yakınlarına ödenen Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...
 
 
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. SSK'lı emekliler için ödemeler geçtiğimiz cuma günü başladı. 
 
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ
 
Emekli bayram ikramiyeleri, tahsis numarası son rakamına göre yatıyor. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17’sinde, son rakamı 7 olanlara 18’inde, son rakamı 5 olanlar 19’unda, son rakamı 3 olan 20’sinde, son rakamı 1 olanlar 21’inde, son rakamı 8 olanlar 22’sinde, son rakamı 6 olanlar
23’ünde, sonra rakamı 4 olanra 24’ünde, son rakamı 2 olanlar 25’inde ve son rakamı 0 olan 26’sında maaşlarını alabilecek.
 
Bağ-Kur emeklileri,  son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25’inde,  son rakamı 3 ve 1 olanlar 26’sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24’ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28’inde maaşları alabilecek.
 
MEMUR EMEKLİSİNE MAAŞ, BAYRAM İKRAMİYESİ VE ZAM FARKI
 
Bakan Selçuk'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, emekli sandığı sisteminde olanların ağustos ayı aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli sandığı maaş ödemeleri ile bayram ikramiyesi ödemelerinin erkene çekildiğini açıklamıştı. 
 
EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
 
Bakan Selçuk emekli sandığın ağustos ayı aylıkları, enflasyondan kaynaklanan temmuz aylık farkı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti. Buna göre memur emeklilerinin zam farkı, bayram ikramiyesi ve maaşları 28-29 Temmuz'da ödenecek. 
 
Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emekliler ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.  
 

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