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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 20:03 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 20:04

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Aşılama çalışmaları, koronavirüste gelinen son nokta ve gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Kabine'de Kurban Bayramı tatilinin süresi, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih de masadaydı. Kritik Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...


Milyonların gözü kulağı Kabine toplantısında çıkacak kararlardaydı. Toplantı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Kabine'nin gündeminde aşılama çalışmaları, koronavirüste gelinen son durum ve Kurban Bayramı tatil süresi vardı. Toplantının ardından yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
 
 
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
"Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin  temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde  ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı  ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."
 

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