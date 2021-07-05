Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Aşılama çalışmaları, koronavirüste gelinen son nokta ve gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Kabine'de Kurban Bayramı tatilinin süresi, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih de masadaydı. Kritik Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Milyonların gözü kulağı Kabine toplantısında çıkacak kararlardaydı. Toplantı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Kabine'nin gündeminde aşılama çalışmaları, koronavirüste gelinen son durum ve Kurban Bayramı tatil süresi vardı. Toplantının ardından yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: