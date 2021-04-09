Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyeye zam var mı, ne kadar hesaplara yatacak?

Emekliler sabırsızlıkla emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi bekliyor. Raman ayına az bir süre kala, 2018 yılından beri verilen emekli ikramiyeleri hakkındaki aramalar arttı. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödenecek?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca emekliye verilen bayram ikramiyesi, hakkındaki aramalar arttı. Bayram ikramiyesi hakkında merak edilenler...

2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARAYATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyeleri 10-12 Mayıs arasında ödenecek. Kesin tarih Bakanlık tarafından duyuracak.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında alınabilecek.

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.



Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.