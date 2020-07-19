Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri!

12 milyon emeklinin faydalanacağı emekli Kurban Bayramı İkramiyesi ödemeleri başladı. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan emeklilerin bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde ödeniyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı ikramiyeleri, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. SSK'lı emekliler için ödemeler cuma günü başladı.
MEMUR EMEKLİSİNE 3 ÖDEME BİRDEN!
Bakan Selçuk'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, emekli sandığı sisteminde olanların ağustos ayı aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli sandığı maaş ödemeleri ile bayram ikramiyesi ödemelerinin erkene çekildiğini açıklamıştı.
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ, BAYRAM İKRAMİYESİ VE ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk emekli sandığın ağustos ayı aylıkları, enflasyondan kaynaklanan temmuz aylık farkı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti. Buna göre memur emeklilerinin zam farkı, bayram ikramiyesi ve maaşları 28-29 Temmuz'da ödenecek.
Bu kapsamda Ziraat Bankası’ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, 3. 4. ve 5. Gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz’da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emekliler ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.