Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emekli Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihi

12 milyon emeklinin faydalanacağı emekli Kurban Bayramı İkramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Emekli Sandığı SSK ve BAĞKUR emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihi...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-29 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK’lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur’lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ayrıca, Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.