Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? SSK, BAĞKUR, Memur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Emekliler için temmuz ayı, cebe en çok para giren aylardan biri oldu. Zam, ikramiye, enflasyon farkı... Üstelik tüm bu ödemeler tek kalemde yapılıyor. SSK’lı emekliler yüzde 5.75 zamlı maaşlarıyla birlikte ikramiyelerini de çekiyor. Memur emeklileri ise ikramiye, enflasyon farkı alacak. Peki, SSK, BAĞKUR, Memur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK ve BAĞKUR emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Memur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte SSK, BAĞKUR, Memur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

BAĞKUR, Temmuz ayı SSK Memur emeklileri için en karlı aylarından biri oldu. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala SSK, BAĞKUR, Memur emeklileri bayram ikramiyelerini alacak. Memur emeklileri de hem maaşlarını bayram öncesi alabilecek hem de maaşları ile birlikte ikramiye, enflasyon farkını alacak. Peki, SSK, BAĞKUR, Memur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK ve BAĞKUR emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Memur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emeklinin Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz 'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını açıklamıştı. SSK'lı emekliler için ödemeler geçtiğimiz hafta başladı.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK’lı emekliler 17 Temmuz itibarıyla yüzde 5.75 zamlı maaşlarıyla birlikte ikramiyelerini de çekiyor. Bağkur emeklilerine ise ödemeleri 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Emekli bayram ikramiyeleri, tahsis numarası son rakamına göre yatıyor. Buna göre; son rakamı 9 olanlar 17’sinde, son rakamı 7 olanlara 18’inde, son rakamı 5 olanlar 19’unda, son rakamı 3 olan 20’sinde, son rakamı 1 olanlar 21’inde, son rakamı 8 olanlar 22’sinde, son rakamı 6 olanlar

23’ünde, sonra rakamı 4 olanra 24’ünde, son rakamı 2 olanlar 25’inde ve son rakamı 0 olan 26’sında maaşlarını alabilecek.

Bağ-Kur emeklileri, son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar 25’inde, son rakamı 3 ve 1 olanlar 26’sında, sonra rakamı 8 ve 6 olanlar 24’ünde ve son rakımı 2 ile 0 olanlar 28’inde maaşları alabilecek.

MEMUR EMEKLİSİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisinin zam ve enflasyon farkı ile ikramiyesi da haftaya yatacak. Memur emeklileri doğum tarihine göre her ayın 1-5’i arasında maaşlarını alıyor. Ancak bu tarihlerde yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile yüzde 1.75’lik enflasyon farkı yatmadı. 28 Temmuz itibarıyla bunlar yatacağı gibi ağustos maaşı da erken ödenecek.

Ziraat Bankası’ndan her ayın 1 ve 2’nci gününde aylıklarını alan memur emeklisine 28 Temmuz’da yani ömüzdeki salı, 3, 4, ve 5’inci gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz Çarşamba günü ödemeleri yapılacak. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

MEMUR EMEKLİSİNE BAYRAM ÖNCESİ ÜÇ ÖDEME YAPILACAK

En düşük memur emekli maaşı haziranda 2.661 liraydı. Toplu sözleşme ve enflasyonla ortaya çıkan zam farkı 153 lira. Zamlı maaş 2.814 lira, ikramiye ise 1.000 lira. Zam farkı, ikramiye ve ağustos maaşı (153 TL + 1.000 TL + 2.814 TL) olmak üzere salı itibarıyla memur emeklisine toplamda en az 3.967 lira yatmış olacak.

(POSTA GAZETESİ)