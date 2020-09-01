Emekli aylığı neden eksik yatar? Emekli maaşınız eksik yattıysa mutlaka sorgulayın!

Genellikle Ocak ve temmuz aylarında yapılan zamların dışında emekli maaşları sabittir. Ancak, emekli maaşınızda eksik yattığını fark ettiyseniz bu durum kesinti ile açıklanabilir. Peki, Emekli maaşında neden kesinti olur? Emekli aylığı neden eksik yatar? Emekli maaşı kesintisi nasıl sorgulanır? Emekli maaşım eksik yattı diyorsanız işte emekli maaşı kesintisi hakkında bilmeniz gerekenler...

Bazı durumlarda emekli maaşlarının eksik yatabiliyor. Emekli maaşının eksik yatması birçok emeklinin kafasını karıştırabilir. Genellikle Ocak ve temmuz aylarında yapılan zamların dışında emekli maaşları sabittir. Maaştaki kesintileri merak eden emekliler de 'Emekli maaşında neden kesinti olur?' sorusunu araştırıyor. Peki, Emekli maaşında neden kesinti olur? Emekli aylığı neden eksik yatar? Emekli maaşı kesintisi nasıl sorgulanır? Emekli maaşım eksik yattı diyorsanız işte maaş kesintileri hakkında merak edilenler...

Bazı durumlarda emekli maaşlarının eksik yattığı olabiliyor. Bu eksikliğin sebebi maaşlarda gerçekleştirilen kesintiler olabilir. Her emekli vatandaş maaşında gerçekleşen kesintinin nedenini ya da nedenlerini öğrenmek ister. Eksik yatan maaşın teknik birkaç nedeni var. Emekli maaşınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız, sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir.

EMEKLİ MAAŞINDA NEDEN KESİNTİ OLUR?

– Devlete olan borçlarınızdan veya bu borçların icra takibine girmesinden dolayı aylığınızdan ¼ oranında bir kesinti yapılır.

– Nafaka borcunuz var ise ve bu durum dolayısı ile dava edilmişseniz emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa tamamına el konur.

Sağlık hizmetlerinde yararlanıldığında muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir.

– Emekli olduysanız ancak hala fiilen çalışmaya devam ediyorsanız emekli maaşınızdan Sosyal Güvenlik destekleme prim kesintisi yapılır.

– Dernek aidatları nedeniyle de maaşta eksilmeler olabilir. Dernek aidatları yılda bir kez ve şubat ayında kesiliyor.

– Banka kredi kartı ve kredi borcu nedeniyle maaş azalabilir.

KATILIM PAYLARI MAAŞA YANSIR

Emekli maaşı kesintilerini internet ortamında görebilirsiniz. Eğer muayene katılım payları nedeniyle kesinti yaşıyorsanız e-Devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada reçete bilgilerinize de ulaşabilirsiniz. Genelde bu kesintiler muayene olunan kurumun veya ilaç alınan eczanenin bildirim zamanına göre değişebiliyor. Bu ay muayene olup ilaç aldıysanız, bunun yansımasını bir sonraki ayın maaşında hissedebilirsiniz.

KREDİ KARTI BORÇLARI OLABİLİR!

Banka kredi ve kredi kartları borcu nedeniyle de maaşlarda kesinti mümkün. Geciken ve yasal takibe düşen borçlar nedeniyle maaş haczedilmiş olabilir. Haciz nedeniyle maaşınızda kesinti yapılıyorsa bunu yine e-Devlet’in (Adalet Bakanlığı) mahkeme dava dosyası sorgulama kısmında görebilirsiniz. Kesinti için adınıza açılmış icra davası olması gerekiyor.

DERNEK ÜYELİĞİ İÇİN DAVA AÇILABİLİR!

Kendi rızası dışında sahte imza yoluyla bir derneğe üye olduklarını fark eden emekliler ise sahte imzanın tespiti ve gerekli cezai işlemin uygulanması için bulundukları şehirlerdeki savcılıklardan kamu davası açılmasını talep edebilirler.

EMEKLİ MAAŞI KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız ‘Arama’ kısmına ‘emekli aylığı kesintileri’ yazmanız yeterli. Buradan ilgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor. Ayrıca 4A, 4B, 4C muayene katılım payını sorgulamak isterseniz; giriş yaptığınız sayfadaki 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama sekmesini kullanabilirsiniz.