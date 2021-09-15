Emekli aylığı ile ilgili flaş detay! Yüksek maaş için...

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de emekli aylığının ne kadar olacağı. Bu konuda da bilgi eksikliği bir hayli yaygın. Pek çok kişi son birkaç yıldaki maaşın emeklilikte etkili olduğunu sanıyor. Oysa ki prim ödenen bütün aylıkların emekli aylığına etkisi var. Milliyet gazetesinden Cem Kılıç konuyu detaylı bir şeklide kaleme aldı. İşte Kılıç'ın o yazısı...
Emeklilik sosyal güvenlik uzmanlarına en çok sorulan konudur. Çalışanların en çok merak ettiği konu emeklilik tarihi ve bağlanacak aylığın miktarıdır. Bu iki husus çerçevesinde pek çok nokta çalışanların akıllarına takılır. Akıllara takılan bu konular ile ilgili aslında doğru bilinen pek çok yanlış var. Örneğin pek çok kişi emekli aylığının hesabında son birkaç yılın çok önemli olduğunu düşünüyor. Halbuki prim ödenen bütün günlerin aylığa etkisi var.
Nasıl hesaplanır?
Bir kişinin ne zaman emekli olacağının belirlenmesi için, ilk kez sigortalı olduğu yani çalışmaya başladığı tarihi bilmemiz gerekir. Bu tarih kişinin emeklilik için gerekli şartlarının belirlenmesi açısından çok önemlidir. Diğer yandan pek çok kez emeklilik tarihini öğrenmek isteyen okurlarımız bana veya sosyal güvenlik uzmanlarına bu tarihi yalnızca yıl olarak belirtiyor. Halbuki sosyal güvenlik sisteminde bir günün bile önemi var. Bazen bir gün erken işe giriş, emeklilikte bir yıl avantaj sağlıyor.
Örneğin 24 Kasım 1992’de ilk kez sigortalı olmuş bir erkek, 54 yaşında, 23 Kasım 1992’de ilk kez sigortalı olmuş bir erkek 53 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor. Dolayısıyla emeklilik tarihini öğrenmek isteyen bir kişinin öncelikle gün, ay ve yıl olarak ilk kez sigortalı olduğu tarihi öğrenmesi ve soru sorarken bu tarihleri belirtmesi çok önemli. İlk kez işe girilen tarihin yıl olarak bilinmesi emeklilik tarihinin hesaplanmasına yetmez.
Kurum değişikliği
İlk kez sigortalı olunan tarihi gün, ay ve yıl olarak bilen bir kişi için emeklilik tarihi, çalıştığı statüye göre belirleniyor. SSK’lılar için ilk kez sigortalı olunan tarih üzerinden emeklilik koşulları belirleniyor. Aşağıda yer alan tabloya göre SSK’lılar emeklilik koşullarını belirleyebilirler. Belirlenen bu koşullar, bu kişilerin SSK’lı olarak çalışmaya devam etmeleri halinde geçerlidir.