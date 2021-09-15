Emekli aylığı ile ilgili flaş detay! Yüksek maaş için...

Çalışma hayatına başlayan herkes, bir süre çalıştıktan sonra, 'Ne zaman emekli olurum?' diye merak ediyor. Yıllar içerisinde mevzuatta yapılan değişiklikler nedeni ile emeklilik tarihinin ne zaman olduğunu öğrenmek çoğu zaman zor olabiliyor. Çalışanların bir diğer merak ettiği konu ise emekli olduklarında ne kadar maaş alacakları oluyor. Nasıl yüksek emekli maaşı alabileceğini araştıranlar kimi zaman yanlış bilgilere maruz kalabiliyor. İşte emeklilik tarihi ve emekli aylığının doğru hesaplanması ile ilgili detaylar...

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de emekli aylığının ne kadar olacağı. Bu konuda da bilgi eksikliği bir hayli yaygın. Pek çok kişi son birkaç yıldaki maaşın emeklilikte etkili olduğunu sanıyor. Oysa ki prim ödenen bütün aylıkların emekli aylığına etkisi var. Milliyet gazetesinden Cem Kılıç konuyu detaylı bir şeklide kaleme aldı. İşte Kılıç'ın o yazısı...

Emeklilik sosyal güvenlik uzmanlarına en çok sorulan konudur. Çalışanların en çok merak ettiği konu emeklilik tarihi ve bağlanacak aylığın miktarıdır. Bu iki husus çerçevesinde pek çok nokta çalışanların akıllarına takılır. Akıllara takılan bu konular ile ilgili aslında doğru bilinen pek çok yanlış var. Örneğin pek çok kişi emekli aylığının hesabında son birkaç yılın çok önemli olduğunu düşünüyor. Halbuki prim ödenen bütün günlerin aylığa etkisi var.