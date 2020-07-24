24 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.904 -0.11 EURO 7,9510 0.16
USD 6,8500 0.09 ALTIN 416,990 0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emekli astsubayın eşi ölü bulundu

DHA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 15:31 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 15:31

Antalya'da emekli astsubay Cemal A.'nın (50) eşi Sedef A. (48), başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.


Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi.
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan emekli astsubay Cemal A.'nın eşi Sedef A., eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde yakınları tarafından bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
 
Eve gelen sağlık ekipleri, Sedef A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bipolar rahatsızlığı olduğu belirtilen Sedef A.'nın cansız bedeni, incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iki çocuk annesi kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

ETİKETLER

Antalya astsubay eşi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.