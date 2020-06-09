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Emekli astsubay evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

DHA |  09 Haziran 2020 Salı - 14:01 | Son Güncelleme : 09 06 2020 - 14:01

Burdur'da emekli astsubay Şeref C. (65), evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.


Burdur'da emekli astsubat evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.
 
Konak Mahallesi Uğuz Sokak'ta ailesiyle oturan emekli astsubay Şeref C., bu sabah yakınları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
 
İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Şeref C.'nin yanında kendisine ait tabanca buldu. Emekli astsubayın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 2 yıldır psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Şeref C.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Emekli astsubay ölü
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