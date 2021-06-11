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Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 14:13 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 14:13

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 104 şüpheliden 99'unun ifade işlemi tamamlandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan  sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, 104  zanlıdan 99'unun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
 
Şüpheliler, farklı tarihlerde çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza  hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlılardan  5'inin ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı.
 
Zanlıların ev ve iş yeri aramalarında ele geçirilen dijital  materyalleri ve HTS kayıtlarının incelemesinin devam ettiği bildirildi.
 
Şüphelilerin ifadelerini inceleyen savcılığın, dijital inceleme  raporlarının tamamlanmasının ardından soruşturmayı derinleştireceği öğrenildi.
 
 Soruşturma geçmişi
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin  yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
 
 "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için  anlaşma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi,  Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent  Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına  alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise  emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla  serbest bırakılmıştı.
 
Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general de 16  Nisan'da ifadeye çağırmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest  bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise hastanede tedavi gördüğü için ifadeye  gelememişti.
 
Başsavcılık, son olarak 27 Mayıs'ta da geri kalan şüphelileri ifadeye  çağırmıştı.
 
  
 

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