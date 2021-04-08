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Emekli amiraller ile ilgili flaş gelişme! 4 gün uzatıldı

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 21:31 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 21:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.


Bazı emekli amirallerin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma  yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması  için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.
 
Bunun üzerine şüpheliler, polis tarafından Ankara Adliyesine  getirilerek, nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Zanlıların  beyanını alan hakimlik, savcının talebini kabul ederek, gözaltı süresini 4 gün  uzattı.
 
Gözaltındaki 10 şüpheli, bu işlemin ardından tekrar emniyete  götürüldü.
 
4 şüpheliye yeniden tebligatta bulunuldu
 
Öte yandan, soruşturma kapsamında emniyete gelmeleri için daha önce  tebligat yapılan 4 şüpheliye, pazartesi müracaat etmeleri için bir kez daha  tebligatta bulunulduğu öğrenildi.
 
Gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor
 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda gözaltı süresi,  yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre  hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4  günü geçemiyor. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması  nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabiliyor.
 
Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, cumhuriyet savcısının  istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından veriliyor.  Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya  çıktığında bu işlem, cumhuriyet savcısı veya cumhuriyet savcısının yazılı emri  üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabiliyor.
 

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Ankara emekli amiral soruşturma
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