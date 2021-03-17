Embriyo, yumurta ve sperm hücresini döllendirerek elde edilir. Embriyo dondurma işlemi ise özel embriyo koruyucu sıvılar kullanarak hızlıca soğutulup buzlanma yöntemi ile dondurulup ileride tekrardan kullanmak amacıyla dondurulabilir. Embriyo dondurma yöntemi polikistik over gibi hastayı ciddi sıkıntılara sokabilecek durumlarda tercih edilir. Tüp bebek tedavisi sırasında hastada bazı hormon seviyelerinin yükselmesi veya kanama gerçekleşmesi gibi durumlarda da embriyo dondurma işlemi uygulanabilir.
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Embriyo dondurma nedir? Nasıl yapılır?
17 Mart 2021 Çarşamba - 17:51 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 17:51
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Embriyolog Op. Dr. Öznur Dündar Akın cevapladı...
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