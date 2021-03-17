Embriyo dondurma nedir? Nasıl yapılır?

Embriyo, yumurta ve sperm hücresini döllendirerek elde edilir. Embriyo dondurma işlemi ise özel embriyo koruyucu sıvılar kullanarak hızlıca soğutulup buzlanma yöntemi ile dondurulup ileride tekrardan kullanmak amacıyla dondurulabilir. Embriyo dondurma yöntemi polikistik over gibi hastayı ciddi sıkıntılara sokabilecek durumlarda tercih edilir. Tüp bebek tedavisi sırasında hastada bazı hormon seviyelerinin yükselmesi veya kanama gerçekleşmesi gibi durumlarda da embriyo dondurma işlemi uygulanabilir.