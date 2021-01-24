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Emanet aldığı araçla trafikte yakalandı, gerçekle şoke oldu!

İHA |  24 Ocak 2021 Pazar - 11:22 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 11:25

Malkara’da trafik uygulamasında durdurulan otomobil yakalamalı-hacizli çıktı. Durumu öğrenen araç sürücüsü ise emanet aldığı aracın hacizli olduğunu öğrenince şok oldu.


Bir arkadaşının işi dolayısıyla emanet aldığı araçla Süleymanpaşa'dan Malkara ilçesine gelen F.S. polis kontrolüne takıldı. Tanıdığı bir kişiden emanet aldığı otomobilin yakalamalı-hacizli olduğunu polis uygulamasında öğrenince şoke oldu.
 
“BİLSEYDİM ÇIKMAZDIM YOLA”
 
İşi çıkan arkadaşını Malkara’ya getirdiğini ifade eden F.S. “Arkadaşımızın bankada işi varmış, aracı bir tanıdıktan emanet almıştım ve onu buraya getirdim. Aracın yakalamalı olduğunu polisten henüz yeni öğrendim. Bilseydim binip çıkmazdım yola” diye konuştu.
 
Polis tarafından hazırlanan ceza tutanağının ardından hacizli araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına konuldu.

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Emanet araç hacizli araç trafikte yakalandı
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