Elvis Presley’e ait saç rekor fiyata satıldı

ABD’nin California eyaletinde Elvis Presley’e ait bir kavanoz saçın, açık arttırma ile 605 bin TL’ye (72,500 dolar) satıldığı ortaya çıktı. Presley’in sahnede giydiği tulum ve pelerin de dudak uçuklatan fiyattan alıcı buldu.

California eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti.

Müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.

Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.