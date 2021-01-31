Elon Musk: 'İnsanlık asla Mars'a gitmeyecek'

SpaceX, Starship SN9 roketini Perşembe günü fırlatacaktı ancak iptal edildi. Elon Musk, bunun üzerine ABD Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) ve kurallarına tepki gösterdi. Musk, “İnsanlık bu kurallarla asla Mars’a gidemez” dedi.

Tesla ve SpaceX’in CEO ’su Elon Musk, ABD Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) tepki gösterdi. SpaceX'in Mars aracı Starship’in SN9 prototipinin 28 Ocak’ta yapılması planlanan uçuş testi, onay çıkmaması üzerine iptal edildi. Bunun üzerine Elon Musk açıklama yaptı.

Testin iptal edilmesinin ardından tweet atan Musk, FAA’in uçak bölümünün iyi çalıştığını ancak uzay bölümünün düzenlemeleri gerçekleştiren yapısının temelde bozuk olduğunu belirtti.

Onayın gelmesine kesin gözüyle bakan SpaceX, 29 Ocak’ta uçuş bölgesinde yaşayanların evlerini tahliye etmesini bildirmiş, ancak bu tahliye emri ilerleyen saatlerde iptal edilmişti.

FAA'DAN SPACEX'E CEVAP

Bununla birlikte, FAA’den adı açıklanmayan bir yetkili, Space.com’a yaptığı açıklamada "Bir sonraki test uçuşunu onaylamadan önce, devam eden güvenlik sorunlarını çözmek için SpaceX’le çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

UÇUŞ 1 ŞUBAT'TA

Daily Mail’in haberine göre, FAA’in kararının altında SN8’in uçuş testi yatıyor. Aralık ayındaki test sırasında yaklaşık 12,5 kilometre yüksekliğe çıkan aracın inişinin ardından kuvvetli patlama meydana gelmişti.

SpaceX şu an, SN9’un uçuş testini 1 Şubat’ta yapmayı planlarken ABD Federal Havacılık İdaresi’nin onay verip vermeyeceği kesinlik kazanmamış durumda.

FAA’dan yapılan başka bir açıklamada ise, “FAA, fırlatma lisansını değiştirme başvurusunun bir parçası olarak sağlanan ek bilgileri değerlendirmek için SpaceX’le çalışmaya devam edecek” dendi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, “Ticari uzayda büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için hızlı hareket etmenin önemini kabul ediyoruz. Fakat FAA kamu güvenliğini koruma sorumluluğundan ödün vermeyecek. Değişikliği ancak SpaceX’in koşullara uymak için gerekli adımları attığından emin olduktan sonra onaylayacağız” ifadelerini kullandı.