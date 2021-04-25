Elon Musk'tan kan donduran itiraf: Hepsi ölecek

Özel Uzay şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk Mars kolonisi ile ilgili oldukça ilginç açıklamalara imza attı. Musk, 'Mars'a gidecek insanlar muhtemelen ölecek' dedi.

NASA astronotu Neil Armstrong 'un Ay'a ayak basmasından beri insanoğlunun sıradaki hedefi Mars . 'Kızıl gezegen' olarak da bilinen Mars'a şu ana kadar sadece insansız araçlar gönderebildik.

Bilim dünyasının hedefi 2030'lu yıllarda gezegene ilk insanlı misyonu düzenlemek. Uzun vadeli hedef ise burada bir koloni kurmak.

Bu hayalin en büyük temsilcilerinden birisi olan milyarder girişimci Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX ile bu alanda milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Mars'a koloni kurma hayalini daha önce defalarca kez dile getiren Musk'tan konu ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.

Mars’a gidecek insanlar için uyarı yapan Musk konuk olduğu bir canlı yayında Mars öncüleri olacak bu insanların muhtemelen öleceğini belirtti.

SpaceX'in bir gün Mars’ta ticari turizmi gerçekleştireceğinin de altını çizen Musk, 'muhtemelen başlangıçta bir grup insan ölecek' dedi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'MOXIE' isimli aracı ile Mars'ta oksijen üretmeyi başararak bu gezegene koloni kurma hayaline bir adım daha yaklaşmıştı. (Hürriyet)