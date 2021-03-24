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Elon Musk'tan Bitcoin hamlesi! Bugün başladı

24 Mart 2021 Çarşamba - 11:28 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 11:28

Elon Musk'ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak'ta 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamış yakında kripto parayla ödemeyi kabul edeceğini açıklamıştı. Musk, bugün kripto parayla ödemelerin başladığını açıkladı.


Ocak ayında Elon Musk, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Ardından Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da artık ödemelerin kripto paralarla yapılacağını da eklemişti. 
 
Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmuştu.  Açıklamalardan sonra  Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekor kırarak ve 43,968 dolara çıkmıştı.
 
ÖDEMELERDE KRİPTO PARA BAŞLADI
 
Dünyaca ünlü isim Elon Musk, CEO’su olduğu dünya devi Tesla’nın araçlarının satışında Bitcoin’i (BTC) ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladığını duyurdu.
 
Elon Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin'de hareketlilik yeniden başladı. Son bir saatte Bitcoin yüzde 2,8'lik bir artışla 55 bin 261,90 dolar seviyesinde seyrediyor. 
 

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