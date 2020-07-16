Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında? Elon Musk'un kariyeri

Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın sosyal medya hesabı hacklendi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ve ünlü ABD'li rapçi Kanye West ile teknoloji devi Apple gibi Elon Musk'ın da hesabından sanal para birimi Bitcoin istenilerek "Adresime gönderilen tüm Bitcoin ödelemerini iki katına çıkarıyorum" paylaşımı yapıldı. Bu olayın ardından pek çok kişi Elon Musk kimdir? sorusu araştırıyor. İşte Elon Musk kariyeri ve hayatı hakkında merak eidlenler...

Teknoloji ve iş dünyasının önemli isimleri olan Elon Musk ve Bill Gates ’in resmi Twitter hesaplarından Bitcoin çekilişi linkleri paylaşılarak söz konusu linklere tıklanılması istendi. Elon Musk ve Bill Gates’in Twitter hesabı hacklendi mi? soruları sosyal medyanın gündemine otururken Elon Musk ile ilgili bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki, Elon Musk kimdir? İşte Elon Musk hakkındaki bilgiler...

Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple , Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hack'lendi. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Tesla CEO 'su ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk internette merak ediliyor.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk 28. Haziran 1971 tarihinde Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde doğdu.

Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada , hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır.

SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın (orijinali X.com) kurucu ortaklarındandır. SpaceX'te CEO ve baş tasarımcı; Tesla Motors'da başkan, CEO ve ürün tasarımcısı olarak görev yapmaktadır. Musk aynı zamanda SolarCity'nin de başkanıdır.

Queen’s Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra, Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nda ekonomi alanında ve Pennsylvania Üniversitesi, Bilim ve Sanat Okulu'nda fizik alanında lisans eğitimlerine devam etti.

Musk, Güney Afrika’nın başkenti Pretoria'da Kanadalı bir anne (kızlık soyadı; Haldeman) ve Güney Afrikalı bir babanın (Errol Musk) oğlu olarak doğdu.

Elon, kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık $500'a satarak ilk yazılım satışını yaptı.

Bryanston High School'da sekizinci ve dokuzuncu sınıfları geçtikten sonra Musk, Pretoria Boys High School'a geçip oradan mezun oldu. 1988 yılında henüz 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunda askerlik yapmamak için evinden ayrıldı: “Askerlik yapmakla ilgili bir sorunum yok, ancak Güney Afrika ordusunda askerlik yapıp siyahi insanları bastırmaya çalışmak bana vakit geçirmek için iyi bir yol gibi görünmedi.” ABD 'ye taşınmak istiyor ve şöyle diyordu: “Orası muhteşem şeylerin mümkün olduğu yer.”

1992 yılında, Kingston, Ontario'daki Queen’s Üniversitesi'nde iki yıl geçirdikten sonra, Pennsylvania Üniversitesi'nde işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrlıdı. The Wharton School of the University of Pennsylvania'da anadalını seçip, Ekonomi alanında lisans diploması aldı. Ayrıca University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences'dan da, Fizik alanında yan dal diploması aldı. Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı.

Lisans eğitimleri ve Thomas Edison , Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs , Walt Disney gibi yenilikçilerden aldığı ilhamla, Musk girmek istediği, “insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan” üç alan tespit etti. Bu alanlar internet, temiz enerji ve uzaydı.

Musk 1995’te Stanford 'da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk'la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı. 1999'da, Compaq’ın AltaVista birimi Zip2'yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies'i (SpaceX), Haziran 2002'de kurdu. Şu anda bu şirketin CEO'su ve CTO'sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon'dur.

SpaceX, 2011'de kullanımı durdurulan Space Shuttle'ın yerini alan Falcon 9 roketi ve Dragon'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 uçuşu için 23 Aralık 2008'de 1.6 milyar dolarlık NASA anlaşmasıyla ödüllendirildi. Başlangıçta Falcon 9/Dragon ‘un kargo taşıma işlevini üstlenmesi ve astronot taşıma işinin Soyuz tarafından yapılması düşünüldü. Ancak SpaceX Falcon 9/Dragon'u astronot taşıma için tasarlamıştı ve Augustine komisyonu da astronot taşımacılığının SpaceX gibi ticari şirketler tarafından halledilmesini önerdi.

Musk'a göre uzayın keşfi insanlığın bilincini, korumak için değilse de, genişletmek için önemli bir adımdır. Onun deyişiyle çok gezegenli hayat insan ırkının hayatta kalmasını tehdit eden şeylere karşı bir önlem olabilir. “Bir asteroid veya büyük bir volkan bizi yok edebilir, ayrıca dinozorların hiç görmediği risklerle karşı karşıyayız: mühendislik ürünü bir virüs, yanlışlıkla oluşturulmuş bir mikro karadelik, küresel ısınma ya da sonumuzu getirecek henüz bulunmamış bir teknoloji. İnsan ırkı milyonlarca yıldır evrimleşmekte, fakat son 60 yılda atomik silahlar kendimizi tüketmek için bir potansiyel oluşturdu. Er ya da geç hayatı mavi-yeşil topun ötesine genişletmek zorunda kalacağız ya da soyumuz tükenecek.” Musk’ın amacı insanlı uzay uçuşlarının maliyetini onda birine indirmektir. SpaceX'i daha önceden sahip olduğu $100 milyon'luk bir servetle kurdu. Şu an hala Kaliforniya merkezli şirketin CEO'su ve CTO'sudur.