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Elon Musk Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengini oldu

07 Ocak 2021 Perşembe - 18:47 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 18:47

Tesla ve Space X şirketlerinin patronu Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyadaki en zengin insan oldu.


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Tesla SpaceX Elon Musk Jeff Bezos
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