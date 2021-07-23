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Elon Musk'ın Bitcoin açıklamasının ardından piyasa uçtu!
Bundan iki ay önce Tesla alım satımında Bitcoin’i askıya aldığını duyuran Elon Musk, ‘büyük ihtimalle’ bu para birimini kullanacağını açıkladı. Tesla’nın bu U dönüşü dünyada kripto para borsalarını bir anda uçurdu.
Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın patronu Elon Musk, başta Bitcoin olmak üzere kripto para borsalarını yaptığı açıklamalarla sallamaya devam ediyor. Çok uzun zaman önce değil daha yeni mayıs ayında Tesla araçların satışında kripto para yani Bitcoin kullanılmayacağını açıklayan Musk yönetimi, buna gerekçe olarak bu para biriminin üretimi için harcanan aşırı elektrik ve çevreci koşullara dikkat çekmişti.