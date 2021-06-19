Elon Musk'ın başını derde sokacak sorun!

Elon Musk'ın büyük bir heyecan ile başladığı projede sorunlar çıkmaya başladı. Daha önce de pek çok kez protesto edilen Musk, şimdi de yeni bir sorunun gündeme gelmesiyle insanların diline düştü.

İddiaya göre Starlink müşteri desteği, uydu çanağının 50 derece sıcaklıkta devre dışı bırakılacağını söyledi. Elon Musk'ın SpaceX internet hizmeti aşırı ısınıyor. Starlink'in destek ekibinin, terminaller belirli bir sıcaklığa ulaşınca "termal kapanma" gerçekleştireceğini söylediği bildirildi.

Bir Starlink beta kullanıcısı, bu hafta Starlink uygulamasında "Çevrim dışı: Termal kapanma" yazan hata mesajının ekran görüntüsünü paylaştı.

STARLİNK SOĞUDUKTAN SONRA YENİDEN BAĞLANACAK

İddiaya göre kullanıcı, Starlink'in müşteri desteğiyle iletişime geçti. Müşteri desteği de uydu çanağının "50 derece sıcaklıkta termal kapanma gerçekleştirdiğini ve 40 dereceye düşünce yeniden başlayacağını" söyledi. Starlink kullanıcısıysa, Reddit'te su püskürtücüsünü çanağa doğru çevirdiğinde "YouTube'un oynatmaya hemen devam ettiğini duyduğunu" belirtti.

Ancak bu çözüm geçiciydi. Kullanıcı, Ars Technica'ya "Su püskürtücüsünü durdurunca çanak tekrar ısındı ve birkaç dakikalığına tekrar devreye girip yine termal kapatma gerçekleştirdi" dedi.

Aşırı ısınma o gün saat 11.30 civarında başladı ve 19.00 gibi tamamen etkili olmaya başladı... Şu anda, uydu çanağının etrafına bir güneşlik/yelken inşa etmek için malzeme almak üzere hırdavatçıya gidiyorum, bağlantı ve hızı etkileyip etkilemediğini göreceğim.

Diğer kullanıcıların da özellikle sıcak günlerde sorun yaşadığı bildirildi. Bir kullanıcı da, çatısındaki sıcaklığın Starlink'i kullanılamaz hale getirmek için fazlasıyla yeterli olduğunu iddia etti. Reddit'te yapılan Bana İstediğini Sor (Ask Me Anything) etkinliğine göre Starlink'in eksi 30 derece ila 40 derece arasında çalışacağının ve "çeşitli hava koşullarıyla başa çıkmak için kendi kendini ısıtma yeteneğine sahip olacağının" taahhüt edildiği belirtildi.

SpaceX, The Independent'ın yorum talebine haberin yayına girme saatine kadar yanıt vermedi. Öte yandan bu, uydu internet hizmetinin karşı karşıya olduğu tek sorun değildi.

Starlink kullanıcıları, ağı kolayca engelleyebilecek ağaçlardan kaçınmak için "aptalca düzenekler" oluşturmak zorunda kaldı. Starlink, kullanıcıların "engelleri" kontrol edebilmesi için bir uygulama sağlıyor. Fakat telefonların çalışması için, kullanıcıların internetten en iyi hizmeti almasını sağlayan yüksek irtifanın aksine diz yüksekliğinde olması gerekiyor. Independent Türkçe