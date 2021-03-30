Elon Musk'a soğuk duş! SpaceX Starship yine başarısız oldu

SpaceX Starship dördüncü testinde de başarısız oldu.Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX geçtiğimiz ay gerçekleştirilen uçuş testindeki başarısızlığının ardından, bir test uçuşu daha gerçekleştirdi. Gökyüzüne fırlatılan SN11 kalkıştan dakikalar sonra yere düştü.

Kameralara yakalanmayan test uçuşu ile ilgili gelen bilgiler arasında SpaceX şirketine ait SN11 prototipi uzay aracının Teksas, Boca Chica'daki SpaceX test merkezinden yerel saatle sabah 9.15'te 10 km havaya fırlatıldığı öğrenildi.

Fırlatmadan hemen önce uzay aracının motorlarından birinin devre dışı kaldığı belirtilirken, SN11 uzay aracının fırlatmadan birkaç dakika sonra düştüğü öğrenildi.

NASASpaceFlight isimli internet sitesi açıkladığı verilerde 'Starship SN11'in sert bir şekilde düştüğünü iddia ederken, roketin kendi ekseninde önceki uçuşlara göre daha fazla havada kaldığını öne sürdü.

Uzay aracının düşüşü sırasında kurum içerisinde yapılan yayında anlık olarak verileri aktaran yorumcunun, 'Starship 11 geri gelmiyor, inişi beklemeyin. Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz' dediği iddia edildi.