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ELN'nin saldırıları Kolombiya'daki barış görüşmelerini bitirdi

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 20:22 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 20:22

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından düzenlediği saldırılardan ötürü hükümetin Ekvador'daki müzakere heyetine geri dönme talimatı verdi.


 Santos, gece boyunca ülkenin farklı yerlerinde örgütün  gerçekleştirdiği saldırıların ardından açıklama yaptı.
 
ELN'nin terörist faaliyetlere geri dönme kararının esef verici  olduğunu belirten Santos, hükümetin çift taraflı ateşkesin uzatılması konusunda  istekli davranan taraf olduğunu hatırlattı.
 
 
Santos, ELN'nin başlattığı saldırılar nedeniyle Başmüzakereci Gustavo  Bell'e Kolombiya'ya dönmeleri yönünde talimat verdiğini bildirdi.
 
ELN'nin açıklanamaz şekilde barış sürecini reddettiğini ifade eden  Santos, bu durum karşısında gelecekteki bir barış fırsatının da değerlendirilmesi  için müzakerecileri geri çağırdığını kaydetti.
 
 
Güvenlik güçlerine Kolombiyalıların onurunu ve yaşam hakkını şiddetle  savunmaları için operasyonlarına devam etmeleri talimatını verdiğini de  vurgulayan Santos, "Barışa sadece lafla değil, fedakarlık ve icraatlarla  ulaşılır." ifadesini kullandı.
 
 
102 günlük süreç dün sona erdi
 
 
Kolombiya'da hükümet ve ELN arasında 102 gün devam eden çift taraflı  ateşkes dün gece sona ermişti.
 
 
Ateşkesin bitiminin ardından sabah saatlerinde ülke, ELN’nin gece  boyunca farklı bölgelerde gerçekleştirdiği saldırı haberleriyle yeni bir güne  uyanmış, örgütün Aruca yönetim bölgesindeki Arauquita kentinde güvenlik güçlerine  yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin yaralandığı ortaya çıkmıştı.
 
Örgüt ayrıca dün gece Casanare yönetim bölgesine bağlı Aguazul kenti  kırsalında da petrol boru hattına saldırı düzenlenmişti.
 
 
Kolombiya'da ateşkesin sona ermesinden kısa süre önce ELN'nin  başmüzakerecisi ve lideri Pablo Beltran basına açıklama yapmış ve "Umarım sükunet  devam eder." ifadelerini kullanmıştı.
 
 
Beltran, örgüte, olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları  talimatını verdiğini belirtmişti.
 
Ateşkesin uzatılması yönünde iyimser ve gönüllü olduğunu ifade eden  hükümet kanadı ise bugün başlaması öngörülen 5. tur görüşmeler öncesinde müzakere  heyetine takviyelerde bulunmuştu.
 
Cumartesi günü Devlet Başkanı Santos'la bir araya gelen heyet, hafta  başında Ekvador’a hareket etmiş fakat müzakereler başlayamamıştı.
   
Hükümet ile ELN, geçen yıl 4 Eylül'de, 1 Ekim'den Ocak 2018'e kadar  yürürlükte kalacak ateşkes ilan etmiş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi  (BMKG) ise ay başında aldığı kararla Katolik Kilisesi temsilcilerinin de  bulunduğu mekanizmaya dahil olmuştu.
  
İki tarafın silahlı çatışmanın siviller üzerindeki etkisinin  azaltılması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kaldığı anlaşmaya göre ELN,  adam kaçırma ile altyapı, enerji nakil ve petrol boru hatlarına saldırının  engellenmesi, hükümet ise toplum liderlerine suikastlerin önlenmesi için daha  fazla çaba gösterme sözü vermişti.
 
 ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma  özelliğini taşıyor.
 
Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz 2017’de Ekvador'un başkenti  Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16  Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri  pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmıştı.
 
Kolombiya yönetimi ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki  görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği  ve garantörlüğünde yürütülüyor.
 
Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım  yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve  6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.
 

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ELN Kolombiya
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