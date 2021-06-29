Elmalı nerede, Elmalı nerenin ilçesi? Elmalı neresi, konum!

Elmalı ilçesi Türkiye’yi derinden etkileyen taciz olayından sonra araştırılamaya başlandı. Vatandaşlar, Elmalı nerede? Elmalı hangi şehirde? gibi soruları arama motorlarında sorguluyor. Akdeniz bölgesinde bulunan Elmalı ilçesi…

Elmalı Akdeniz bölgesinin batısında yer alan Antalya’ya bağlı bir ilçedir. Antalya merkezine 111 km uzaklıkta bulunan Elmalı ilçesi detayları…

Elmalı nerede?

Elmalı, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde bulunan Antalya ilinin yaklaşık 39.000 nüfuslu bir ilçesidir.

Elmalı ilçesi, Antalya'nın ilçelerinden güneyinde Kaş ve Finike, güneydoğusunda Kumluca ve kuzeyinde de Korkuteli ilçeleriyle birlikte batısında da Muğla'nın Seydikemer ilçesiyle komşudur.

İlçe Muğla ili ile sınır komşusu olarak bulunuyor. İlçenin ekonomisi tarım ile sağlanmakta olup Türkiye’nin elma ihtiyacının %10 kısmı buradan karşılanıyor.

Antalya'nın Akdeniz'e kıyısı olmayan ilçelerinden olan Elmalı'nın il merkezine uzaklığı ise yaklaşık 111 km'dir.

Meyve üretimi konusunda da ilçe başarılı çalışmalara imza atmıştır. İlçe geçmiş medeniyetler açısından da oldukça zengindir.

Birçok devletin hakimiyeti altına giren ilçe Roma imparatorluğu ile başlangıç yapmış olup, sırası ile Bizans, Selçuklu ve en son Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altına girmiştir.

Turizm açısından da zengin olan bölgede birçok gezilecek nokta bulunuyor. Kızlar sivrisi, Elmalı Müzesi, Kesik Minare, görülmesi gereken yerler arasındadır.

Elmalı, Antalya kent merkezinin batısında, Toros Dağları’nın batı kıvrımlarının arasında yer alan bir plato üzerine kurulu. Antalya’nın en az bilinirliğe sahip ilçelerinden biri olan Elmalı, Likya Uygarlığı’nın hakim olduğu topraklarda çok zengin tarihi ve doğal güzelliklere sahip.

Türkiye’nin elma ihtiyacını karşılayan en önemli tarım merkezlerinden biri olan Elmalı, ağırlıklı Yörük ve Türkmen nüfusunun etkisiyle geleneksel yaşamın izlerini görebileceğiniz, kültürel dokusunu kaybetmeyen bir yerleşim yeri. İlçede her yıl gerçekleştirilen Yörük şenlikleri ve yaylalarda düzenlenen etkinliklere çok sayıda ziyaretçi katılıyor.

ELMALI İLÇESİ KONUMU