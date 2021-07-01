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Elmalı davasındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı

AA |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 22:17 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 22:17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Antalya Elmalı'daki istismar vakasında mağdur 2 çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir" açıklamasını yaptı.


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya Elmalı
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