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Elmalı davasında gazino detayı! Çocukları suçladı
Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi Türkiye'de deprem etkisi yarattı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tahliyelere itiraz ederken sanıklardan Merve A. ile Rahmi A.'nın nasıl serbest kaldıkları merak konusuydu. Bugün ise yeni detaylar ortaya çıktı. İki sanık mahkemede nasıl tanıştıklarını anlattı.
Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A. ve kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan ve istismara uğradığı öne sürülen çocukların Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu. Anne ve üvey baba bir süre cezaevinde kaldıktan sonra son duruşmada tahliye edildi. Bu karar dün Türkiye gündemine oturdu. Tepki çeken tahliye kararına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti.