Türkiye'nin günlerce konuştuğu ve iki küçük çocuğun istismara uğradığı "Elmalı Davası"nda suçlanan anne Merve Akman ile Rahmi Akman, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınına katıldı. Yayında konuşulan Elmalı davası pek çok kişinin gündeminde. Peki, Elmalı davası nedir? Elmalı davasında neler oldu? Elmalı davasında son durum ne? İşte detaylar...

Türkiye'de günlerce konuşulan Elmalı davası yine gündemde... Didem Arslan Yılmaz, yeni yayın dönemine Türkiye'nin günlerce konuştuğu bir olayı ele alarak başladı. İki çocuğun istismara uğradığı ''Elmalı Davası''nda suçlanan anne Merve Akman ve Rahim Akman, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınına katıldı.Pek çok kişi de Elmalı davası ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Elmalı davası nedir? Elmalı davasında neler oldu? Elmalı davasında son durum ne? İşte merak edilenler...

ELMALI DAVASINDAKİ MEKTUP ve ÇİZİMLER

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlattı, bu çizimler dava dosyasına da girdi.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.

BAKANLIK: KARARA İTİRAZ ETTİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tepki çeken kararın ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzleme Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAKAN GÜL: HSK DA KONU HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK'nın konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Bakan Gül'ün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."